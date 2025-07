Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de julio de 2025 ELECCIONES 2025

La Primera define el rumbo: disputas internas, nombres fuertes y bancas en juego

La Primera Sección electoral, ahora la más poblada de la provincia, renueva ocho bancas en el Senado. Con múltiples espacios en disputa, los principales referentes políticos negocian lugares y encabezamientos en un escenario clave para el futuro equilibrio legislativo bonaerense. Quién es el intendente que pisa fuerte de cara al cierre de listas

