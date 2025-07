Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de julio de 2025 EN LA QUINTA

Ni Raverta, ni Pulti: el peronismo tradicional se inclina por Paredi

La pelea entre “la camporista sin votos” y “el exintendente sin partido” desata fastidio en el peronismo tradicional, que los caracteriza de “vendehumos”. Jorge Paredi gana terreno y se suma con fuerza en la pelea por encabezar la lista seccional

