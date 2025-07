Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de julio de 2025 TRANSPORTE

Aumenta la VTV en la Provincia: cuánto costará y quienes están exentos

Luego de la suspensión de junio, el incremento fue oficializado por el Ministerio de Transporte. Es la tercera actualización desde el esquema que estableció el Decreto 2103/22.

