Quedó confirmado el padrón de extranjeros: más de un millón están habilitados para votar

La Junta Electoral bonaerense emitió resoluciones donde confirman la cantidad de migrantes que pueden emitir su voto en las próximas elecciones. Es un 23% más que en la última contienda legislativa

