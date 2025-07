Volver | La Tecla Municipios 14 de julio de 2025 “OBJETIVOS COMUNES”

El reclamo por las obras en la ruta 3 cerró la grieta en la Séptima

En Azul se realizó una sesión especial del Concejo Deliberante al costado de la Ruta Nacional Nº3 para visibilizar el reclamo de transformar en autovía la mencionada ruta. Además del jefe comunal, hubo presencia de diputados del radicalismo y peronismo.

