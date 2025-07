Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de julio de 2025 EL DETALLE

Sección por sección: los nombres que se perfilan para el cierre de listas

Hay nombres que pisan fuerte y podrían quedar confirmados, otros afuera de la competencia, como así también sorpresas e incorporaciones de último momento. Quienes se mencionan en cada sección de acuerdo a las negociaciones

