El massismo salió al cruce de intendente ex aliado: “Nunca puede ser una opción romper para perder”

Las declaraciones del intendente de General Villegas,, levantaron polvareda en el peronismo en medio de las negociaciones para poder armar un frente electoral. Desde elsalieron al cruce y dejaron en claro que la unidad es prioritaria para derrotar a Javier Milei.“¿Gilberto habló como intendente de Cambiemos o desde dónde?”, se preguntó, dirigente del massismo en la Cuarta Sección electoral. Asimismo, añadió: “y el 99 por ciento de la dirigencia del peronismo piensa completamente al revés”., porque cuando pierde el peronismo pierde la gente y ojo que los egoísmos y los sectarismos la sociedad los va hacer pagar caros”, añadió el exconcejal de. Luego indicó que “son tiempos de gestos de grandezas para generar una nueva mayoría que frene las locuras del gobierno nacional”.Más adelante, sostuvo que “no hay lugar para sectarismos cuando el país y la gente la está pasando muy mal”. Además, lanzó: “, si no entendemos que no sobra nadie y que es con todos, es porque no aprendimos de los errores y nuestros errores los paga la gente”.Finalmente, el referente massista aseguró: “Para ganar y ponerle un freno al gobierno de Milei tenemos que patear todos para el mismo arco,”.Por su parte,, secretario de Comunicación de Quilmes, distrito comandado por Mayra Mendoza, también criticó a Alegre. "Que bueno que Gilberto se sienta nuevamente con derecho a calificar a compañeros peronistas después de su paso por el macrismo", disparó y concluyó:En una, Alegre fue con los tapones de punta contra La Cámpora y planteó un escenario en el que una derrota no sería negativa para el peronismo. El alcalde ahora se encuentra en elluego de un paso por Cambiemos y de ser uno de los primeros jefes comunales que formaron parte de la primera etapa del Frente Renovador., no están buscando la unidad. Eso sigue con posiciones extremas, y tenemos que aceptar que hay una nueva realidad. Cristina está fuera del escenario, ¿quién va a conducir el espacio?, ¿Cristina desde la cárcel? Habrá sectores que piensan que puede ser de esa manera, otros creemos que no”, dijo el mandamás de General Villegas.Más adelante, manifestó: “El problema no es la unidad, el problema es quién conduce.. Si ellos aceptan que el conductor es Axel, seguramente podemos avanzar, pero si la idea es que todas las listas las tiene que encabezar el kirchnerismo no hay arreglo. Hoy el único que puede conducir este espacio es Axel, porque está en el Gobierno”.Ante la consulta sobre si perdiendo serviría ir separados, Alegre respondió: “Sí, sí.. La única alternativa es perder pero ganar en el posicionamiento político”.