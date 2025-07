Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de julio de 2025 PEDIDO Y EXCUSACION

La AJB exige que no se acepte la renuncia de la jueza Makintach

La Asociación Judicial Bonaerense pidió al ministro Juan Martín Mena que rechace la renuncia de la jueza Julieta Makintach, procesada por su accionar en el juicio por la muerte de Maradona. Advierten que aceptarla sería avalar la impunidad y eludir el juicio político.

