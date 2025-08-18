Guerra total con Milei por la obra pública: Kicillof busca el apoyo de la Legislatura
El Gobernador dijo que, ante la falta de respuesta del gobierno nacional, buscará autorización de la Legislatura para utilizar “otros instrumentos” que le permitan realizar los trabajos. “El Presidente nos mintió a todos los bonaerenses”, dijo Katopodis.
Compartir
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció esta tarde que buscará aprobar una ley que declare la emergencia de toda la obra pública nacional en territorio bonaerense, y que habilite al Estado provincial a retomar obras públicas paralizadas por el gobierno de Javier Milei.
El problema “está tomando una dimensión crítica”, dijo Kicillof, en una conferencia de prensa que brindó junto al ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, y el titular de la cartera de Economía, Pablo López.
Kicillof contó, por ejemplo, que en varios puntos de la provincia se están formando agrupaciones de vecinos que se unen para reclamar por la reanudación de obras de mantenimiento de rutas nacionales.
Entre las obras principales detenidas por la Nación y en las que la Provincia no puede intervenir actualmente, mencionó la autopista Presidente Perón, los trabajos en el río Salado y las obras de reparación y mejora de la infraestructura de Bahía Blanca, azotada en marzo último por una histórica inundación.
“Vamos a pedir a la Legislatura autorización para continuar, rescindir o eventualmente recuperar las obras”, anunció.
“Venimos ensayando diferentes instrumentos, pero esos instrumentos resultan insuficientes”, arguyó Kicillof, por lo que procurará que la Legislatura le permita utilizar “otro tipo de instrumentos” para “dar respuesta” a la situación.
Lo que quiere Kicillof es apoyarse en el poder de policía que tiene la Provincia en su propio territorio cuando está involucrada la seguridad de los habitantes, como, por ejemplo, cuando las rutas se vuelven peligrosas por falta de mantenimiento.
El mandatario bonaerense dijo que todos los reclamos al gobierno nacional fueron “absolutamente ignorados”.
“Nunca tuvimos una respuesta razonable, así que estamos como en el primer día. Y hay casos en los que la situación no da más”, dijo el Gobernador.
Katopodis, por su parte, dijo que el reclamo de la Provincia “no es nuevo” y recordó que se hizo un pedido en conjunto con medio centenar de intendentes, ya hace más de un año, y que en febrero de este año se hizo la primera denuncia penal, también con intendentes, por “el incumplimiento en la ley” y por el “desvío de los fondos” para las obras.
“El presidente Milei le mintió al Gobernador y nos mintió a todos los bonaerenses”, dijo Katopodis. “Primero dijo que iban a terminar todas las obras que tuvieran un 70% de ejecución. No terminaron ninguna de esas obras. Dijo que nos iba a ceder una obra fundamental para nosotros, la autopista Presidente Perón. Después nos mintieron, porque, frente a la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que nosotros rechazamos, se comprometieron a transferirnos las obras con financiamiento internacional. Cosa que no hicieron. Y después nos mintieron cuando, frente a la catástrofe de Bahía Blanca, se comprometieron con fondos que nunca llegaron, y vetaron un fondo específico para eso”, puntualizó el ministro.
“La paralización de la obra pública es grave, pero además de grave es poco inteligente”, señaló Katopodis. “Los países más importantes del mundo están emprendiendo grandes planes de obra pública porque estamos en una guerra comercial y la logística es cada vez más importante.”
Kicillof retomó la palabra para recordar que ya se hicieron cinco reclamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los 12 billones de pesos que el Estado nacional no le transfirió a la Provincia como, según el argumento del Gobernador, marca la ley. Y también por el desvío de fondos para obras a otros fines, “lo que yo llamo robo”, enfatizó.
“No es que Milei está ahorrando, sino que está incumpliendo leyes y desviando fondos”, insistió el mandatario.
“Lo de Milei no es eficiencia, es simplemente una salvajada”, definió.
“Hay obras que están por terminarse y el gobierno nacional las paraliza, entonces se empiezan a deteriorar”, explicó Kicillof.
También dijo que le reclamará al Milei una reunión para acordar la continuidad de las obras.