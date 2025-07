Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de julio de 2025 POLITICA

Una cumbre de intendentes calienta motores en un distrito clave del conurbano

Mario Ishii convocó para este viernes a más de 40 intendentes bonaerenses en José C. Paz. La reunión, con fuerte contenido político, llega tras un encuentro con Máximo Kirchner y busca abordar el escenario económico, el vínculo con Nación y la articulación territorial.

