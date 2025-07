Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de julio de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

Bordaisco apuntó contra Kicillof: “Ni buscándosela le encuentro una política pública exitosa”

En medio de la incertidumbre por el cierre de alianzas, el senador radical Ariel Martínez Bordaisco endureció su tono contra el gobierno provincial. Cuestionó la gestión de Axel Kicillof en salud, seguridad, educación e infraestructura y cargó contra lo que llamó “un modelo populista que subsiste pese al fracaso”.

