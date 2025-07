Volver | La Tecla Nacionales 2 de julio de 2025 REENCUENTRO

La Justicia autorizó la visita de Lula da Silva a Cristina Kirchner

El tribunal aceptó el pedido de la defensa de Cristina. El presidente de Brasil estará en Buenos Aires este jueves para participar de la cumbre del Mercosur. Sin embargo, le indicaron a CFK que debe "abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario".

