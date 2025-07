Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de julio de 2025 OLA POLAR

Apuntan contra el titular del Consejo de Educación platense por la falta de calefacción en escuelas

El programa Desconfiados, que se emite por Cadena Río, expuso la situación de varios establecimientos de la ciudad. Desde la Defensoría del Pueblo local y el Concejo Deliberante piden a Iván Maidana conocer cuál es el estado de los colegios en la región y cómo se gastaron las partidas que envía Educación. Padres de alumnos realizan frazadazos para protestar

