Peronismo amontonado: primera cumbre con versiones cruzadas y desconfianzas mutuas

El domingo por la tarde se llevó a cabo la primera reunión entre los sectores más importantes delcon el objetivo de consensuar un armado electoral. A pesar de las señales que auguran un final con todos adentro, la interna hace lo suyo y le pone condimento a una historia con diferentes relatos. El clima derrotista también juega y se mete en la discusión.La Gobernación bonaerense finalmente fue el escenario elegido para el encuentro de la comisión negociadora para acordar listas.fue el anfitrión de la jornada luego de días de discusión sobre la locación y hasta allí se trasladaronconDe la mesa también participaron funcionarios e intendentes en representación de cada uno de los sectores de Unión por la Patria. Por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) estuvieron. Por el cristinismo se hicieron presentes. Del Frente Renovador fueron. También estuvieron presentes dirigentes del Frente Patria Grande comoLa cumbre se desarrolló por unas cuatro horas para finalizar alrededor de las 22 después de días de especulaciones sobre cómo, cuándo y dónde se iba a desarrollar. El jueves 5 de junio el Gobernador yse vieron las caras y allí comenzaron a destrabar el diálogo entre las partes. Desde ese momento se supo que el objetivo era armar una comisión para negociar la conformación de un frente electoral.A pocos minutos de concluida la reunión en La Plata comenzó a circular la primera versión sobre los hechos por parte de uno de los campamentos. Desde el, además de indicar que el martes sería el próximo cara a cara, contaron que entre los puntos charlados hubo acercamientos para constituir una estrategia electoral para “enfrentar las políticas de ajuste y endeudamiento de Milei, defender la inocencia de CFK y”.Asimismo, indicaron que “se acordó que el criterio para elegir los candidatos que encabezarán las listas seccionales serán las y los referentes más competitivos, con el objetivo que el peronismo resulte triunfante en ambas elecciones”. Además, manifestaron que “. El armado de listas los tres. Y se van a definir triunviratos para la campaña y el cierre de distritos”.Una versión similar fue la que desde elseñalaron a, sobre todo en los puntos generales en torno a la política económica de ajuste del Gobierno nacional, evitar el impacto en tierras bonaerenses y la banca a Cristina. A su vez, comentaron que “en principio; y que en ese sentido fue para empezar a construir un acuerdo con el objetivo de conformar un frente conjunto de cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre”.De todos modos, el primer cortocircuito sobre lo contado llegó con lo que dejaron trascender desdea este medio. La organización emblema del kirchnerismo fue tajante a la hora de negar la primera versión. Ante la consulta de este medio, sentenciaron:En tanto, Máximo Kirchner efectivizó la convocatoria al. Como primera medida se llevará a cabo un homenaje al 51° aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón para luego hacer un análisis de la coyuntura y repasar la situación de CFK. Entre otros temas a tratar, se oficializará el llamado alpartidario.El máximo órgano del justicialismo bonaerense es presidido por el intendente kicillofista de La Matanza,, y tendrá su encuentro este sábado en el distrito de Merlo. El anfitrión será el alcalde cristinistay ya prepara el terreno para recibir a los congresales. En el temario se prevé que se resuelva facultar a la conducción para la confección de una alianza o frente electoral.Para completar la ronda de consideraciones sobre la cumbre dominguera, en el entorno de Kicillof evitaron entrar en la polémica y no salieron al cruce de ninguna apreciación vertida por las otras tribus., fue la caracterización que hicieron saber desde las entrañas de la Gobernación como impresión de lo charlado. En tanto, aseguraron quey así dejaron de lado el trascendido sobre que estaba pautada para el martes.en distritos oficialistas y a un radical. Luego de ir a Berazategui este lunes, el martes tiene pautado Bolívar e Hipólito Yrigoyen, el miércoles en La Plata y Avellaneda, el jueves La Matanza y el viernes Carlos Tejedor y Florentino Ameghino.Sin embargo, quienes están al tanto de las negociaciones dieron cuenta que los próximos encuentros para el armado de listas serían sin Kicillof, Máximo y Massa. Por ese motivo, se estima queLosy luego comenzaron a intercambiar posiciones sobre lo que pretende cada sector. El tiempo los corre y el suspenso se apodera, mientras aparecer algunas señales de acercamiento al tiempo que se retoma el clima derrotista en la elección. El temor a que les pinten la cara de violeta está latente y opera como fundamento para forzar una dolorosa unidad. No obstante, el escenario sigue abierto mientras cada vez más voces señalan que ya casi no hay margen para bifurcar los caminos.