Volver | La Tecla Nacionales 21 de junio de 2025 MODIFICACIONES

Cómo funcionará el nuevo Sistema de Fondo de Cese Laboral

La medida se formalizó mediante el decreto 847/2024, en línea con lo establecido por la Ley de Bases, y se incorpora como una opción dentro de las Convenciones Colectivas de Trabajo.

Compartir