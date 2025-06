Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de junio de 2025 LECTURAS

Mirada crítica: el fallo judicial, la gobernabilidad y la proscripción

La filósofa y politóloga Verónica Gago dio a conocer su perspectiva sobre el la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Sostuvo que es "un modo de anulación de la forma democrática electoral".

