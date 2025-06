Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de junio de 2025 ECOS DEL DESPLANTE

Luego del faltazo de la CGT a la marcha, ATE bregó por una Central Única de Trabajadores

Luego de idas y venidas, la CGT pegó el faltazo a la reunión que iba a mantener en el PJ y no movilizó orgánicamente en apoyo a CFK. En este contexto, Aguiar llamó a reflexionar sobre “los desafíos del movimiento obrero” y sus espacios de representación.

