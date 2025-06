Más despidos: cierra una planta química en Zárate

SEMANA EN CLAVE CFK Hernán Sánchez

El tiempo detenido: fallo, marcha masiva y la parálisis de una política desorientada La condena a Cristina Fernández monopolizó la agenda y detuvo a la política, incluso más allá de las fronteras del kirchnerismo. Las implicancias del fallo que derivó en una concentración contundente en Plaza de Mayo pero no resuelve la interna de UP. El rival que perdió el Gobierno, más freno en la actividad legislativa y la rosca por las listas en stand by en todos los espacios.