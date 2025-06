Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de junio de 2025 "AMBIENTALISMO CON CRISTINA”

Ambientalistas se organizan frente a la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner

Militantes, organizaciones sociales y ambientales, académicos, investigadores, recuperadores urbanos, guardaparques, estudiantes y activistas se reunieron este martes 17 de junio en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA para pronunciarse en contra de la proscripción de la principal referente de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner.

Compartir