Máximo Kirchner: “Meter presidentes presos no les cambia la vida a las personas”

El diputado nacional e hijo de CFK dijo que en la causa contra la expresidenta “se violentaron todas las garantías” y destacó que durante las presidencias de Néstor Kirchner y su madre no se procuró encarcelar “a los que pensaban distinto”.

