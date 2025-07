El massismo y la idea de no pagar “divorcios ajenos” en la interna de Fuerza Patria

En elfueron claros en su táctica de cara la negociación por las listas y buscaron quedarse con la figura de mediador entre la pelea decon el. Asimismo, lograron no perder terreno en cuanto a bancas en la Legislatura y apuntan a llevar a cabo una campaña ordenada.“El balance es positivo, el parámetro fue sostener lo que se tenía., contaron voces renovadoras a. De hecho, sostienen que en el reparto de lugares que posiblemente ingresen al Parlamento quedaría con 14 para el camporismo, ocho para el kicillofismo y 8 para el FR.En ese sentido, en el massismo hicieron saber que estány con el resto de los designados para negociar. También resaltaron la figura de, que además de acompañar al tigrense en reuniones clave, fue anfitrión en La Plata de la tropa del FR., nunca fuimos a pelear por la cabeza de lista, salvo en los lugares donde tenemos candidatos que son mejores claramente que los del MDF y La Cámpora”, detallaron.Asimismo, sostuvieron que “se priorizaron lugares entrables al pedir el segundo o el tercero en algunas secciones, después fue una discusión donde se midieron todo el tiempo entre La Cámpora y el MDF”. “Fue una lucha más entre ellos, no tenía sentido buscar primeros lugares.. La idea era no ceder lugares que nos correspondían para que ellos acomoden su pelea y pagar con lo mío”, sentenciaron.El kicillofismo acusa al Frente Renovador de ser socio de La Cámpora y hubo integrantes del MDF que relataron que “nos hicieron el dos - uno” en las negociaciones por las listas. “Cuando La Cámpora vetaba a uno nuestro, el FR decía que no iba a apoyar a alguien que sea vetado por otro y con eso nos cagaban”, describió un dirigente axelista. En el massismo respondieron a los señalamientos y expresaron que, resaltaron la condición “amateur” kicillofista y que “lo que pasó fueron tironeos típicos de una elección”., dirigente del Frente Patria Grande, salió con los tapones de punta contra Sergio Massa y reflotó una vieja discusión. En declaraciones a C5N, dijo: “No puedo aceptar dócilmente que el espacio peronista hoy a río revuelto lo hegemonice Sergio Massa. Tengo que disputar esa hegemonía”. En ese sentido, lanzó: “. Nunca le voy a mentir a la gente y decir que hay una unidad de concepción. Hay una crisis muy grande”.La respuesta llegó y, director del Banco Provincia, lanzó: “Sos mentiroso, delirante e inútil, Grabois.Y fue bastante fácil te recuerdo… nunca ganaste ni una sociedad de fomento”.“Tus apoderados estuvieron presentes, Federico Fagioli e Itai Hagman, cuando todos acordamos ir juntos en septiembre y en octubre. Quizás no te contaron. La única diferencia es el sistema electoral. En Provincia no metés un concejal solo”, agregó. Luego, manifestó: ”. Y que pensás ir por afuera para dividir el voto y que gane Milei. O quizás ese sea tu objetivo”.El senador provincial,, recogió el guante y retrucó: “Sos un hipócrita. ¿Justo vos hablas de ser funcional cuando sólo apareces a la hora de rosquear cargos y listas? Somos pocos y nos conocemos mucho, estuviste borrado después de la elección del 23 y te escondiste mientras el gobierno de Milei destruye todo, no podés decir nada”. A su vez, afirmó: “Además de hipócrita, sos mentiroso, mala leche o tenés falta de comprensión, porque. En la Provincia hay que defender al gobierno, en la nación hay que destruir el proyecto de Milei y para eso hay que dar la discusión de la mejor táctica electoral y la discusión programática”.Al margen de las discusiones internas, en cuanto a la campaña, en el FR adelantaron que “será por sección electoral y Axel por arriba se mostrará con sus candidatos. Son ocho seccionales distintas,”.Por lo pronto, este viernes Axel Kicillof visitará los distritos de General Pinto y Chacabuco, ambos están comandados por los intendentes massistas Alfredo Zavatarelli y Darío Golía, respectivamente. En la oportunidad, se espera la presencia de referentes de todas los espacios que integranEn primera instancia, a las 11 en, el Gobernador estará junto al presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, y el jefe comunal interino,, para inaugurar un Centro de Diálisis y Oncología con inversión municipal y provincial).Más tarde, en, el mandatario será recibido por Golía para poner en pie una Escuela de Arte y se entregarán escrituras. Además, en ambos distritos también se entregarán patrulleros y ambulancias. En tanto, se prevé la presencia de los ministros Juan Martín Mena (Justicia y Derechos Humanos), Gabriel Katopodis (Infraestructura y Servicios Públicos), Nicolás Kreplak (Salud) y Javier Alonso (Seguridad).