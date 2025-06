Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de junio de 2025 DEFINICIONES

Walter Correa: “Axel no es el gerente de la Provincia, es el Gobernador”

El ministro de Trabajo bonaerense lanzó un mensaje en medio de la interna. Dijo que las elecciones van a seguir desdobladas, pidió apoyo para Kicillof y dijo que “no hay franquicias en el peronismo”.

