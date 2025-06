Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de junio de 2025 CONDENA A CFK

El peronismo prepara una marcha masiva mientras la justicia pide por seguridad

Siguen los movimientos dentro de Unión por la Patria luego de la ratificación de la condena a Cristina. El gobierno sostiene que el fervor “durará unos días” mientras las organizaciones políticas y los gremios ultiman detalles para la marcha del miércoles

