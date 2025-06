A 70 años del bombardeo a Plaza de Mayo: el recuerdo a través de las redes

16 de junio de 1955. Se cumplen 70 años del bombardeo a Plaza de Mayo. Esto no es una efeméride, es un recordatorio: el odio antiperonista no es solo contra una fuerza política, es contra el pueblo y su derecho a elegir. pic.twitter.com/7rRILW08ve

Hace 70 años, los militares bombardeaban Plaza de Mayo en un intento de golpe de Estado al gobierno de Perón. Fue un hecho doloroso y violento que no olvidamos. Hoy, también buscan perseguir a los que defienden al pueblo pero a través del Partido Judicial y los discursos de…

Hace 70 años, los aviones no solo bombardearon la Plaza de Mayo: quisieron volar por el aire la justicia social, la dignidad de los trabajadores, la movilidad social de los humildes, la sonrisa de un pueblo que había recuperado la esperanza.

"Es indudable que pasarán los tiempos pero la historia no perdonará jamás semejante sacrilegio" Juan D. Perón Se cumplen 70 años de los bombardeos a Plaza de Mayo, día en que el odio antiperonista masacró sin piedad a la población. Ni olvido ni perdón. No nos han vencido.

A 70 años del bombardeo a Plaza de Mayo, para sembrar terror y derrocar a un gobierno elegido por el pueblo. Más de 300 argentinos y argentinas fueron asesinados por quienes no soportaban una patria justa, libre y soberana. No pudieron entonces, y no pueden ahora.



