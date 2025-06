Volver | La Tecla Nacionales 16 de junio de 2025 ATENCION

Cómo se calcula y cuándo se cobra el Aguinaldo 2025

Los trabajadores en relación de dependencia, los jubilados y los pensionados cobran la primera cuota del Sueldo Anual Complementario. En el sector privado, el SAC aumentó un 7,8% en términos reales en diciembre del 2024, con respecto a junio.

