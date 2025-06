Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de junio de 2025 NÚMEROS EN ROJO

Golpe al bolsillo: los alimentos aumentaron un 5% en el Conurbano bonaerense

Un informe del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana marca que el valor de los alimentos duplica el nivel de inflación que midieron las consultoras privadas en mayo.

