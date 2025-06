Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de junio de 2025 ROSCA ETERNA

Peronismo sin paz: Kicillof, Cristina y el fuego cruzado que no cesa

La disputa interna entre los principales dirigentes de Unión por la Patria no cesa a pesar del primer contacto entre el Gobernador y la expresidenta. La presión de los intendentes y una voz massista que se hizo sentir.

