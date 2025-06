Cristian Cardozo: "Es el momento de Axel Kicillof"

En un mano a mano con La Tecla, el nuevo subsecretario de Deportes de la Provincia y exintendente del Partido de La Costa, Cristian Cardozo, habló sobre los desafíos e impronta de su cargo. Las políticas a desarrollar, su mirada exhaustiva sobre el presente de la Provincia y el rol del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).-En principio aportar al desarrollo de la comunidad como nos plantea el Gobernadory también Andrés (Larroque). Esta es una secretaría trasversal, donde se colabora y al mismo tiempo se utilizan las herramientas que contienen los otros ministerios, secretarías y direcciones que son de las más variadas, porque el Estado es muy presente en la Provincia de Buenos Aires ante la ausencia de políticas de desarrollo por parte del Estado Nacional. Además, la Provincia de Buenos Aires en vez de quedarse quieta toma una decisión muy proactiva y hoy está abordando un montón de situaciones y desafíos que antes no las tenía, pero entendiendo que la comunidad no puede esperar, por que sigue avanzando, se sigue desarrollando y esta vida de comunidad requiere un Estado presente para su desarrollo. En ese sentido, la provincia de Buenos Aires pone a disposición todas sus herramientas y el deporte, al ser algo trasversal, al ser base y pilar de la vida en comunidad, requiere de la utilización y la cohesión con las distintas herramientas de las direcciones y ministerios. Por eso la clave es poder trabajar en conjunto. El deporte no puede ser tal si no tiene una coordinación con salud, con hábitat, obras e infraestructura, sino tiene una coordinación con un abordaje territorial para tener de primera mano cuáles son las realidades, cual es el abordaje con las instituciones intermedias, con educación, con el deporte universitario, la rama es muy amplia y la Provincia hace abordaje en ese sentido. Entonces nosotros tenemos que trabajar de manera trasversal y después, al estar dentro del ministerio de Desarrollo de la Comunidad, es bien acertado que la secretaría de Deportes esté dentro de esta área porque tiene un montón de herramientas al alcance para resolver cuestiones de forma inmediata.-Sin dudas, pero no lo digo yo, lo dice la comunidad, lo dicen los vecinos, lo dicen en cada una de las recorridas. No es solamente lo que sale en los medios de comunicación. Cuando uno recorre, cuando uno ve, cuando uno conversa, Axel está presente en la vida, por lo menos en la comunidad bonaerense que es lo que puedo interpretar, lo que puedo visitar. No sé cómo sucederá en el resto del país, pero me parece que Axel está dispuesto, yo noto que tiene para mucho más y me parece que es sano para los argentinos, es sano para la provincia de Buenos Aires que haya una figura como Axel que esté dispuesta, que entregue su corazón para la realización y para ayudar al otro.-Yo hace tiempo que veo que es el momento de Axel, no es que lo veo ahora y seguramente lo seguiré viendo, porque veo que tiene todas las condiciones, es una persona que tiene bondades muy interesantes para la construcción de una comunidad, es una persona que tiene una capacidad de entendimiento, una capacidad de estudio, es trabajadora, es inquieta, es sensible, es humilde, puede interpretar a la comunidad, es solidario, trabaja en equipo, no es mezquino, puede trabajar con todos los actores, lo hemos visto en estos años de gobierno. Axel ha recorrido los 135 municipios y ha hablado con los 135 intendentes, más allá de los colores políticos, y hasta inclusive me animo a decir que él sigue hablando más allá de las mezquindades de algunos que han hecho alguna trapizonda por ahí y lo sigue atendiendo, lo sigue mirando a los ojos. Entonces, me parece que él tiene todas las cualidades, hoy que tiene un rol clave en un momento clave por ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el día de mañana para los deseos que él tenga y para los deseos que tenga la comunidad para él.PRESUPUESTO-No, es el mayor esfuerzo posible. Ya tenemos por lo menos la cantidad de inscriptos, ya sabemos cuándo va a ser la instancia inicial y nos damos el proceso de discusión con los municipios. Más allá de las recorridas que estamos llevando adelante por el interior de la provincia de Buenos Aires, en los distintos días de semana, todos los miércoles me reúno con distintos espacios, ya sea intendentes vecinalistas, intendentes peronistas e intendentes radicales. Con ellos estamos elaborando todo el esquema de acompañamiento que va a ser para las distintas etapas, instancias, como así también para la etapa final de Mar del Plata, pero llevándoles la tranquilidad de que la provincia va a estar al lado de ellos, se los va a acompañar, va a ser un esfuerzo muy grande y va a ser compartido, porque siempre es así en los bonaerenses, los municipios también hacen su aporte, pero siempre la Provincia hace un gran aporte también para que todos puedan desarrollarse y que los juegos tengan el nivel que tienen.JUEGOS BONAERENSES- Es un año complejo para realizar este tipo de eventos, porque la situación económica está complicada en todos los niveles y en Argentina vemos como a la Provincia y a los municipios les cuesta un montón organizar actividades, ya sea deportivas o culturales, porque detrás de cada actividad hay un esfuerzo económico y es un año muy difícil. También para las federaciones que desarrollan sus competencias. En ese sentido, la provincia de Buenos Aires toma decisiones que no son precisamente ajustar, sino más bien hacer todo el esfuerzo en ser creativos, en tratar de utilizar las relaciones y tratar de hacerlo en comunidad para que todos hagamos un poco el esfuerzo y se puedan llevar adelante las acciones. El ejemplo son los Juegos Bonaerenses. Este año, por decisión de nuestro gobernador y del ministro Larroque, la etapa distrital, que es la primera de los Juegos Bonaerenses, es la más masiva y la más linda, porque uno ve a toda la comunidad participando de las distintas áreas deportivas. La decisión es que sea la mayor cantidad de vecinos los que participen. El año pasado fue un récord y un esfuerzo enorme, porque tuvo mucha difusión, mucho acompañamiento, hubo un gran trabajo territorial, por eso conseguimos el récord en la Provincia de Buenos Aires con 450 mil inscriptos. Esto es algo que parecía difícil de alcanzar para los juegos que comenzaron en 1992 con una cantidad muy pequeña de inscriptos. Sin embargo, de una forma muy orgánica y entendiendo el hecho de que el Gobierno nacional haya desguazado los Juegos Evita, que además se esté complicando mucho a las federaciones y a los municipios organizar juegos, los torneos bonaerenses son la principal competencia y por eso tenemos una cantidad de inscriptos muy superior a la del año pasado.ACOMPAÑAMIENTO Y GESTION-Sin dudas, al que más hay que fortalecer es al Gobernador, al que más hay que darle apoyo, al que hay que dotarlo de herramientas, porque es él el que se está poniendo al frente, es él quien está interpretando y está decodificando los mensajes que cada uno de nosotros le vamos enviando. Entonces al que menos podemos golpear es a él. Esto es como querer golpear a quien nos está dando una mano y nos está ayudando, o sea, él es muy noble es una persona muy sana. Está intentando dejar todo de sí, hasta seguro sus tiempos, su familia, su vida y otras cuestiones para poder ayudar al resto de la comunidad, con una idea clara y entendiendo que el desarrollo de la comunidad no es soltándole la mano, sino estando cerca. Creo en Axel, veo en él una persona que nos puede llevar a un buen norte, pero me gustaría que toda la comunidad acompañe, y sin dudas nuestro espacio es el que más tendría que estar abroquelado dándole las herramientas para poder alcanzar los objetivos que tienen que ver con sueños nobles y de comunidad. Y que la unidad de Unión por la Patria no sea una unidad electoral sino que sea una unidad de desarrollo de comunidad, que no quede solamente en la instancia de elecciones, sino que se vea luego en un acompañamiento constante. Eso también es lo que nos demandan los vecinos cuando nos plantearon en aquel momento la unidad, no era únanse para ganar y para sacar a Macri, era únanse para gobernar. Entonces, ahora que nos piden que nos unamos, que decodifiquemos, que entendamos, no es para ganar las elecciones, no es para pensar en 2025, 2027, 2029, 2031, es para gobernar. La gente quiere que nosotros le demos previsibilidad, que le demos seguridad, que lo dejemos soñar y que le demos herramientas para poder soñar, para poder desarrollarse y eso lo hace la unidad no electoral sino la unidad de continuidad, de gestión, de acompañamiento. Todo fluye, cuando la familia está ordenada, cuando todos van para el mismo lado, cuando cada uno tiene claro sus roles.JUEGOS EVITA-No, fue hasta inclusive muy violenta la forma en la cual se dio la comunicación de los Juegos, fue a través de un WhatsApp. Nos lo decían también las federaciones, los deportistas, lo conversábamos con las otras provincias, de que no había novedades sobre los Juegos Evita. Esto lleva una organización, porque cada una de las provincias tiene sus propios juegos, pero al no tener certidumbre sobre qué es lo que va a pasar también te desorganiza un poco tu estructura provincial. Entonces nosotros discutíamos este tema y no había respuesta, pero un día llega un mensaje de WhatsApp donde nos decían cómo había que inscribirse. No había información de cuál iba a ser el apoyo económico, nada. Nos dejaban un número de teléfono y nos decían cómo había que inscribirse. No hubo una formalidad, no hubo una reunión, no hemos sido convocados. Nosotros acá en los Juegos Bonaerenses nos damos instancias de discusión, convocamos a los secretarios de Deporte, les contamos cuál es la realidad, les contamos hasta dónde podemos llegar, qué es lo que podemos alcanzar, cuál es el esfuerzo compartido que podemos hacer entre municipios y provincia. En este caso el Estado Nacional está totalmente ajeno, ausente y el Estado Provincial, con sus herramientas, se ha concentrado, junto a los municipios, en los Juegos bonaerenses. Veremos ahora qué es lo que sucede, si el Gobierno Nacional los convoca. Es un gran descontento que sienten todas las provincias con este tipo de organización, que se desliga y dice: “bueno, pongo el escenario que es la ciudad de Mar del Plata, que es un escenario que está desde siempre, y solamente les doy los micros y ustedes búsquenle la vuelta de cómo contratan los hoteles, cómo pagan la comida”. Es lo mismo que si nosotros desfinanciáramos los Juegos Bonaerenses y a partir de este año le digamos a los municipios, a los intendentes, que pueden ir a la final de Mar del Plata pero tienen que organizar ellos la instancia de clasificación y para ir a Mar del Plata nosotros les damos los micros.