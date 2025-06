Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de junio de 2025 CADA UNO POR SU LADO

Congreso Nacional: una votación que tensa los acuerdos entre PRO y LLA

El bloque del PRO mostró divisiones en la votación de aumentos jubilatorios: 22, con Bullrich, votaron en contra; 9, cercanos a Macri, se abstuvieron; solo Baldassi apoyó. La UCR también se dividió: 4 a favor, 9 abstenciones. Las internas debilitan a JxC, generan dudas sobre su rol opositor y embrollan los posibles acuerdos con LLA

