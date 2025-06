Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de junio de 2025 NUEVO SOCIO

Axel Kicillof ficha a un intendente ex Juntos para su MDF

El jefe comunal de General Villegas, Gilberto Alegre, aseguró: “Vamos a jugar con el Gobernador porque es lo único posible”. Llegó al Ejecutivo como parte de Juntos por el Cambio.

