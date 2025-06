Volver | La Tecla Nacionales 4 de junio de 2025 ¿ACUERDO?

El Gobierno convocó para este miércoles a los gremios por la crisis del Garrahan

El encuentro estaba previsto para el jueves, pero se decidió adelantar 24 hs.para intentar llegar a un acuerdo en el conflicto. Si bien desde el Gobierno anunciaron un aumento, para los residentes no hubo "ningún" ofrecimiento oficial.

