3 de junio de 2025 CRISTINA KIRCHNER

De presidenta a diputada provincial: ¿maniobra desesperada o descenso en la escala política?

La ex mandataria, una de las figuras más influyentes de la política argentina será candidata a diputada por la Tercera Sección electoral. La decisión es interpretada por algunos como un salvavidas judicial; y por otros como un retroceso político

