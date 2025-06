Cristina candidata: la respuesta de Kicillof y una fórmula que busca evitar la ruptura

confirmó que será candidata en la provincia de Buenos Aires y provocó un nuevo cimbronazo en el peronismo. La euforia de la Cámpora y la respuesta decaldean el ambiente en Unión por la Patria mientras buscan algún punto de contacto para evitar la ruptura. El Gobernador envió un mensaje a toda la tropa delSegún pudo conocer, Kicillof envió un mensaje al grupo de Whatsapp de dirigentes del MDF entre los que se encuentran. Allí reafirmó su postura en torno a lo que caracteriza para las elecciones provinciales y encontró el acompañamiento de figuras de peso.“La última elección intermedia que ganamos (siempre concurrentes) fue en 2005, hace ¡20 años!…”, escribió el Gobernador y envió a los miembros de su corriente interna. No hizo más que reponer lo que ya había planteado el sábado en el multitudinario acto en La Plata.También hizo un repaso de los candidatos que se presentaron y contra quiénes perdieron en el territorio bonaerense. Entonces enumeró que en 2009perdió contray “sacamos 32%”; en 2013con 32% perdió contra; en 2017 Cristina Kirchner con 37% cayó a manos dey en 2021con 38% fue derrotada porLas respuestas no se hicieron esperar y un ministro respondió:. Así, además de empujar la chance de desafiar a CFK, hizo mención a la batalla interna que libró el peronismo en aquel entonces dondeHace 20 años, Cristina encabezó la lista de senadores nacionales del Frente para la Victoria, mientras quela del Frente Justicialista. La esposa del presidente sacó el 45,77% de los votos y la del exgobernador obtuvo el 20,43% en el segundo lugar. El recuerdo que trajo el alto funcionario provincial confirma que hay sectores del MDF que están dispuestos aMientras, en el, tras escuchar las palabras de CFK, mantienen la postura y manifestaron a este medio ven a la. Asimismo, en relación a la candidatura de la presidenta del PJ nacional, afirmaron: “Nosotros estamos trabajando con la hipótesis de CFK candidata desde aquel domingo a la noche cuando Máximo dijo que si había desdoblamiento ella jugaba en la Tercera. Todo lo que hicimos fue en esa línea”.Asimismo, en la Gobernación insisten en quey que “para que haya unidad no alcanza con decirlo muchas veces, hay actuar en consecuencia”. Luego pasaron factura ay alpor considerar que cortaron los puentes de comunicación. “Nosotros venimos planteando a todos los distintos actores que aparecen a jugar rol de intermediarios que”.Entonces apuntaron con nombre y apellido a, sentenciaron y agregaron: “Pero vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios porque tenemos claro que el enemigo es Milei”.Por el lado de La Cámpora, la intendentarealizó declaraciones a El Termómetro, y dejó claras definiciones sobre la perspectiva del cristinismo. “Nosotros lo venimos planteando desde el comienzo de este año,, ella explicó la unidad que construyo en 2023 para ganarle a Macri, construyó la unidad en 2023 para entrar al ballotage y sostener el gobierno de la provincia. Cristina, otra vez, construye unidad, pero pareciera que todavía hay quienes la resisten. Está claro que Cristina quiere unidad y su candidatura expresa eso, salvo que alguien quiera enfrentarla, si es así que lo diga, es unidad con Cristina”, sostuvo.A su vez, indicó que “vimos con lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires e intentaremos que eso no pase en la provincia,, vamos a tratar que sea lo mejor posible el resultado y traccionar para poder hacer lo mismo en octubre”.En cuanto a los detractores de Cristina en el peronismo, Mendoza remarcó: “Veremos, a mí, eso lo dice la gente de los gobernantes, nosotros estamos para charlar con todos, Cristina lo contó ayer, construyó la unidad en 2019 con personas que tenían miradas muy diferentes a ella y se construyó igual, en 2023, haremos lo mismo, Cristina es un ejemplo en todo, hasta en poner la otra mejilla y lo va a volver a hacer y no por ella, sino porque piensa en la gente”.No son pocos los intendentes que integran al MDF que plantearon que, sobre todo después del acto de sábado en el camping de UPCN. Sin embargo, en las últimas horas algunas terminales del kicillofismo dejaron trascender la chance de que exista unidad con CFK en la Tercera.La posibilidad en vista como “muy difícil”, pero consistiría en que. Incluso, se baraja que los alcaldes sean candidatos a concejales de manera testimonial. “Todo por evaluar, pero está sobre la mesa”, señalaron a La Tecla.Sin embargo, también. Otra alternativa que da vueltas, pero que no tiene acuerdo ni está resuelta. Los intendentes con gestiones ordenadas y sin sobresaltos políticos no tendrían problemas, pero quienes tienen inconvenientes administrativos y peleas internas locales en desarrollo la ven más complicada.