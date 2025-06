Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de junio de 2025 LEGISLATURA

Entre internas y abstenciones, el cristinismo busca las reelecciones indefinidas

Luego del lanzamiento del MDF y la confirmación de la candidatura de Cristina, la Cámara alta debate el proyecto impulsado por senadores kirchneristas que busca eliminar los límites vigentes y permitir la reelección indefinida de legisladores y concejales.

