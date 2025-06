Volver | La Tecla Nacionales 3 de junio de 2025 MODIFICACIONES

Cuenta DNI: las promociones se aplicarán solamente durante una semana

La billetera virtual del Banco Provincia anunció los cambios en sus canales oficiales. Esta decisión responde a una actualización tecnológica programada para la app, que comenzará a implementarse el 8 de junio.

