Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de mayo de 2025 “CORDIAL”, PERO TENSA

Cumbre entre Provincia y Nación por el blanqueo de dólares “bajo el colchón”

Los titulares de ARBA y ARCA y el ministro de Economía bonaerense se reunieron para hablar de cómo seguir tras las medidas del gobierno. Antes, el recaudador nacional había dicho que Kicillof tiene una “concepción soviética” y el provincial había considerado que el blanqueo es un “manotazo de ahogado” del mileísmo. Todo quedó en veremos.

Compartir