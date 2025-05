Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de mayo de 2025 DESENCUENTROS

Apunten a Fernández: "Uno no invita a comer a quien no quiera sentarse en la mesa"

El presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, lamentó el rechazo expresado por el presidente de la UCR provincial a un acuerdo de su partido con LLA y los amarillos. "Nadie se va a teñir de violeta", sostuvo.

