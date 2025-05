Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de mayo de 2025 RECHAZO

La Provincia contra el blanqueo sin ley: “Somos los comunistas que pedimos seguridad jurídica”

El titular de ARBA, Cristian Girard, cuestionó los anuncios del Gobierno nacional en torno al denominado Plan de Reparación Histórica de los Ahorros. "Hasta el momento hay nada a lo que adherir", sostuvo.

