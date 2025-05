Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de mayo de 2025 ACTO DE LANZAMIENTO

Movimiento Derecho al Futuro sale a la cancha y Kicillof relucirá su músculo político

Axel Kicillof tiene todo listo para la próxima contienda electoral y está preparado para dar el gran salto, lanzar su propio espacio. Esta será la ocasión para mostrarse junto a intendentes, sindicatos y dirigentes de peso en lo que promete ser un acto parteaguas de la política bonaerense.

