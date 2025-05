Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de mayo de 2025 COMPLICADOS

El juez elevó a juicio la causa contra “Chocolate” Rigau y los Albini

En el caso se investigan los delitos de asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública. También serán juzgados los titulares de las tarjetas de débito que usaba Rigau cuando fue detenido.

