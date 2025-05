Volver | La Tecla Nacionales 27 de mayo de 2025 ESTRATEGIA

Milman denunciará a CFK por “autoatentado”

El legislador, imputado en una causa conexa, anunció que mañana realizará la presentación judicial y que “pronto va a salir a la luz quién le puso la pistola en la mano a Sabag Montiel”.

Compartir