Apartaron a la jueza Julieta Makintach del juicio por la muerte de Diego Maradona

Luego de conocerse la filmación de un documental llamado Justicia Divina, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro separó a la jueza y pautó un cuarto intermedio para continuar con las audiencias

