Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de mayo de 2025 PELEA POR EL BASTON

“No cualquier precio”: desde el kicillofismo apuestan a la unidad pero ponen límites

En medio de la batalla interna por la conducción del peronismo bonaerense, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, salió a tender puentes y, al mismo tiempo, marcarle la cancha a La Cámpora. “Las definiciones las tiene que llevar el gobernador”, indicó.

Compartir