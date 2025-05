Volver | La Tecla Nacionales 27 de mayo de 2025 DISPUTA

Cristina arma cumbre del PJ nacional en medio de la tensión con Kicillof

La presidenta del Partido Justicialista convocó al Consejo Nacional a una reunión para este martes en la Ciudad de Buenos Aires. Se vienen tiempos de definiciones en el justicialismo.

