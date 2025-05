Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de mayo de 2025 JUDICIALES

Sobreseyeron a Silvina Batakis por la contratación de “Pitty” la numeróloga

La ministra de Hábitat bonaerense fue sobreseída en la causa vinculada a la contratación de la numeróloga cuando era titular del Banco Nación

Compartir