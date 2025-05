Tribuna caliente en el peronismo: CFK mete presión y Kicillof se lleva la pelota al córner

Luego de un fin de semana de discusión a cielos abierto en el peronismo,habló sobre la situación interna de Unión por la Patria y evitó confrontar tras las palabras vertidas porel domingo. El fuego cruzado no cesa y llegar a la unidad de cara a las elecciones provinciales y nacionales parece una tarea más que complicada.Ante la consulta realizada por, el Gobernador planteó hay intenciones de todos los sectores de poder llegar a consensos, pero no se mostró apurado para llegar a ese objetivo. De hecho, consideró que hay tiempo para dialogar y cargó duro contra el impacto de las medidas de Gobierno deen la provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, dio a conocer los trazos gruesos de la campaña electoral y pidió acompañamiento al resto de la coalición oficialista.Kicillof indicó que “en nuestra fuerza política estamos trabajando y abocados a buscar los acuerdos necesarios de cara a las elecciones, creo quede hacerlo”. Asimismo, aseguró que “la verdad que con los tiempos electorales para los cierres de lista, para los cierres de frente, sabrán que esto es algo que más allá de las conversaciones y el trabajo de todos los días,”.En cuanto a la, el mandatario detalló que “tenemos una elección donde la provincia de Buenos Aires todos los días, a través de las acciones de gobierno,”. Luego aclaró que “no es por una cuestión retórica, sino porque Milei para las obras, nosotros seguimos las obras; Milei abandona la educación, nosotros invertimos en educación; en salud, Milei nos quita los fondos de seguridad, nosotros hacemos un esfuerzo para destinar fondos para la seguridad”.“Esto, nuestra fuerza política tiene que hacer las dos cosas, por supuesto enfrentar las políticas, los dichos de Milei, y dar respuesta a esas posiciones ideológicas, ese modelo de país que es especulativo cuando nosotros estamos en una provincia que es de la producción y el trabajo, con lo cual la contradicción y la oposición es en los hechos y cotidiana nuestra”, añadió.Ese sentido, Kicillof sostuvo que “de alguna manera es una campaña que ya estamos haciendo hace mucho tiempo, desde que asumió Milei, acompañando a los sectores que son atacados, que son víctimas de este gobierno”. Además, finalizó: “Nosotros todos los días desde el gobierno provincial hacemos esto y de cara a las elecciones”.Las palabras del Gobernador llegaron después de la presentación de Cristina Kirchner en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y luego de la presentación que realizóenel sábado. Ambos pusieron el ojo en cómo llegar a la unidad, pero no sin cuestionamientos hacia el interior del peronismo.. ¿Y a quién e tiene que servir? Y ahí viene otra discusión. ¿A los dirigentes o a la gente? Bueno, yo soy de los que cree que la unidad debe servirle al pueblo argentino”, dijo el presidente del PJ bonaerense en respuesta al planteo que se hace desde el. Las declaraciones fueron hechas en el encuentro con secretarios generales de las 62 organizaciones peronistas que encabezó.Mientras tanto, Cristina, en el Encuentro de la Cultura Popular en CABA, expresó que “. Volver a ser lo que alguna vez fuimos: militantes en clave política, que no quiere decir que no te importen las elecciones, pero muchas veces los procesos sociales, determinados por la economía, no coinciden con el calendario electora”.“Tenemos que volver a ser militantes políticos, esto requiere capacidad de análisis, poder ver más allá de la próxima elección y, fundamentalmente,además. Porque la fragmentación deviene cuando no hay debate”, afirmó. A su vez, la expresidenta lanzó: “Cuando hay debate y la diferencia es de ideas nunca hay fragmentación: hay síntesis siempre, porque es una idea la que finalmente alumbra y encarna en la sociedad. Cuando hay tanto grupo, tanta cosa suelta es porque lo único que hay es discusión de egos y mezquindades, a esas cosas también tenemos que señalarlas”.