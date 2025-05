Volver | La Tecla Nacionales 26 de mayo de 2025 SU PALABRA

Causa Diego Maradona: Mario Baudry habló de la jueza del escándalo

En el marco del freno judicial que atraviesa el juicio de Diego Maradona, el letrado apuntó directamente contra Julieta Makintach y sumó críticas a otros integrantes del tribunal.

Compartir