23 de mayo de 2025

Le depositaron 510 millones de pesos, los gastó y podría ir presa: cómo sigue el caso de Verónica Acosta

Una mujer de San Luis esperaba el dinero de la cuota alimentaria, pero recibió una millonaria transferencia por error del Gobierno provincial. Sin saber que se trataba de dinero público, lo usó para adquirir alimentos, comprar electrodomésticos y ayudar a familiares.

