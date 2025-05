Volver | La Tecla Nacionales 23 de mayo de 2025 INVESTIGACION

¿Negligencia médica?: los investigadores apuntan al psiquiatra de la mujer por el crimen de Villa Crespo

Tras las primeras pericias, se indicó que la madre, Laura Leguizamón, fue la responsable del asesinato de su familia de acuerdo a la posición de los cuerpos y las lesiones. En ese marco, se sospecha que el profesional que la atendía podría tener cierta responsabilidad en el caso.

