El kicillofismo tira leña al fuego con pase de facturas y cruje el peronismo bonaerense

Carlos Bianco dejó en claro que la discusión en Unión por la Patria no está resuelta y generó más dudas que certezas sobre lo que se viene. “Hay que volver a discutir condiciones para la unidad y ver si estamos todos de acuerdo en esos términos”, sentenció.

